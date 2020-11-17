Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявив, що міських голів, які відмовилися від виконання умов карантину вихідного дня, будуть штрафувати. Адмінпротоколи складатимуть у разі, якщо мери видаватимуть розпорядчі документи щодо непоширення карантину на їхні комунальні установи.

Про це Немчінов заявив в інтерв’ю одному з видань. Він зазначив, що міські голови не можуть впливати на виконання постанови про карантин вихідного дня, адже це не входить в їхні обов’язки.

– Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них накладатимуть штрафи та адмінпротоколи, – зазначив міністр.

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Немчінов додав, що Кабмін буде реагувати на недотримання карантину.

Також міністр відзначив, що карантин вихідного дня можуть продовжити, але уряд буде слідкувати за ситуацією із захворюваністю. Вже після 30 листопада буде відомо, чи продовжаться карантинні обмеження на вихідні.

МОЗ уже не поділяє лікарні на першу і другу хвилі Covid-19

Олег Немчінов також розповів, що МОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі. За словами міністра, нині головна мета – запобігти локдауну медичної системи та недопустити брак місць в лікарнях.

Фото: Олег Немчінов