Министерство здравоохранения уже не разделяет больницы на первую и вторую волны. Сейчас больницы готовятся к приему больных с Covid-19.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волну, все больницы готовятся к приему больных с Covid-19, — сказал он.

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По его словам, цель — предотвратить локдаун медицинской системы, когда не будет уже никаких мест в больницах. В некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 17 ноября зафиксировали 11 968 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 557 657 случаев инфицирования.

6 786 пациентов выздоровели за последние сутки, всего — 250 983.

За последний день в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 159 человек. Всего в стране 9 856 летальных случаев.