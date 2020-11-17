Сейчас нет необходимости разворачивать мобильные госпитали, но подготовка к такой возможности уже проводится.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде.

Он также добавил, что с начала эпидемии для приема больных были готовы 12,5 тыс. коек, сейчас их количество увеличилось до более 50 тыс.

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Также Шмыгаль отметил, что в начале пандемии в Украине была только одна автоматическая станция, чтобы делать ПЦР-тесты и где фактически отсутствует персонал. Сейчас таких станций уже около 60 и будет 68 до конца года.

Введение локдауна

Если в ближайшие несколько недель карантин выходного дня не покажет первые результаты, правительство начнет готовиться к более жестким карантинным ограничениям.

В случае введения, локдаун продлится минимум три недели.