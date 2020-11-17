Если в ближайшие несколько недель карантин выходного дня не покажет первые результаты, правительство начнет готовиться к более жестким карантинным ограничениям.

В случае введения, локдаун продлится минимум три недели, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде.

— За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если этого не случится, то мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, нам придется это делать, — сказал он.

Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения карантина оттягивает принятие более жестких мер.

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Также Шмыгаль добавил, что после внедрения карантина выходного дня в крупных городах Украины на выходные значительно уменьшилась мобильность людей.

— По данным СНБО и мобильных операторов, в больших городах Украины в субботу мобильность людей уменьшилась на 19%, а в воскресенье — на 27%. Если мы уменьшим социальные контакты людей хотя бы на выходные, мы сможем разорвать цепь заражения, — заявил он.

Премьер отметил, что это было самое большое достижение и найменьшее передвижение людей с весны, когда действовал жесткий карантин. Это означает, что карантин выходного дня дает свои результаты.

Последствия карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, если отменить все карантинные меры, то в Украине ежедневный прирост инфицированных коронавирусом увеличится до 35 тыс.

Кроме этого заполненность коек в больницах достигнет 100%.