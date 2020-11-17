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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Наразі немає необхідності розгортання мобільних госпіталів – Шмигаль

Наразі немає необхідності розгортання мобільних госпіталів, але підготовка до такої можливості вже проводиться.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді.

Він також додав, що з початку епідемії для прийому хворих були готові 12,5 тис. ліжок, зараз їхня кількість збільшилась до понад 50 тис.

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Також Шмигаль наголосив, що на початку пандемії в Україні була лише одна автоматична станція, щоб робити ПЛР-тести й на якій фактично відсутній персонал. Зараз таких станцій вже близько 60 і буде 68 до кінця року.

Запровадження локдауну

Якщо в найближчі кілька тижнів карантин вихідного дня не покаже перші результати, уряд готуватиметься до жорсткіших карантинних обмежень.

У разі запровадження, локдаун триватиме мінімум три тижні.

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