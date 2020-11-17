НБУ советует закрывать на выходные отделения банков в ТРЦ

Национальный банк советует закрывать банковские отделения, которые находятся в торговых центрах.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. По его словам, НБУ не вводил никаких ограничений относительно функционирования банков на выходные.

Карантин выходного дня не создал проблем для работы украинских банков. Баночным учреждениям, страховым компаниям и почтовым отделением позволили работать.

— Дежурные отделения, работающие в субботу и воскресенье, продолжали оказывать услуги гражданам.

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Кроме того, Шевченко порекомендовал банковским учреждениям закрывать отделения, которые находятся в закрытых на выходные торговых центрах. А гражданам председатель НБУ советует пользоваться услугами онлайн.

Мобильность населения сократилась во время карантина выходного дня

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что благодаря карантину выходного дня количество контактов между людьми уменьшилось. За период выходных активность населения снизилась на 18,5% в субботу, а в воскресенье на 27%.

Если бы карантинные ограничения выполнялись полностью, эти цифры были бы меньше.