НБУ радить закривати на вихідні відділення банків у ТРЦ

Національний банк радить закривати банківські відділення, які знаходяться у торгових центрах.

Про це повідомив очільник Національного банку України Кирило Шевченко. За його словами, НБУ не запроваджував ніяких обмежень щодо функціонування банків на вихідні.

Карантин вихідного дня не створив проблем для роботи українських банків. Банковим установам, страховим компаніям та поштовим відділенням дозволили працювати.

– Чергові відділення, які працюють у суботу та неділю, продовжували надавати послуги громадянам.

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Крім того, Шевченко порекомендував банківським установам закривати відділення, які знаходяться у зачинених на вихідні торгових центрах. А громадянам голова НБУ радить користуватися послугами онлайн.

Мобільність населення скоротилася під час карантину вихідного дня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що завдяки карантину вихідного дня кількість контактів між людьми зменшилася. За період вихідних активність населення знизилася на 18,5% в суботу, а в неділю на 27%.

Якби карантинні обмеження виконувалися повністю, ці цифри були б меншими.