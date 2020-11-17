Якщо в найближчі кілька тижнів карантин вихідного дня не покаже перші результати, уряд готуватиметься до жорсткіших карантинних обмежень.

У разі запровадження, локдаун триватиме мінімум три тижні, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в Раді.

– За найближчі два тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання всіх протиепідемічних правил. Якщо цього не станеться, то ми почнемо готуватися до жорсткіших карантинних обмежень, нам доведеться це робити, – сказав він.

Прем’єр підкреслив, що щоденне виконання карантину відтягує запровадження більш жорстких заходів.

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Також Шмигаль додав, що після запровадження карантину вихідного дня у великих містах України на вихідні значно зменшилася мобільність людей.

– За даними РНБО і мобільних операторів, у великих містах України в суботу мобільність людей зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Якщо ми зменшимо соціальні контакти людей хоча б на вихідні, ми зможемо розірвати ланцюг зараження, – заявив він.

Прем’єр зазначив, що це найбільше досягнення і найменше пересування людей з весни, коли діяв жорсткий карантин. Це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати.

Наслідки карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, якщо скасувати усі карантинні заходи, то в Україні щоденний приріст інфікованих коронавірусом збільшиться до 35 тис.

Окрім цього заповненість ліжок у лікарнях сягне 100%.