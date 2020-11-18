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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Подтверждено: 20% украинцев бесплатно вакцинируют от Covid-19 в 2021

Организаторы механизма Covax подтвердили информацию о выделении Украине вакцины от Covid-19 на бесплатной основе для 20% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран, — написал Ляшко.

Что такое Covax

Covax — это механизм глобального распределения возможных вакцин международной организации Гави (Gavi), которая сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

Гави помогает бедным и развивающимся странам получить доступ к инновационным вакцинам. При содействии организации Украина ввела вакцинацию от гепатита B.

Читайте: Как Украина получит вакцину против Covid-19: три пути и риски из-за России

Сколько доз и какой вакцины получит Украина

Ранее Ляшко заявил, что Украина ожидает получить 8,5 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы Covax.

Первый транш, по прогнозам Минздрава, ожидается в размере 1 млн 250 тыс. доз.

Украина может рассчитывать получить вакцину от производителя Moderna, которая во время испытаний продемонстрировала 95% эффективности, сообщил Ляшко.

Фото: Dreamstime

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