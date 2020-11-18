Організатори механізму Covax підтвердили інформацію про виділення Україні вакцини від Covid-19 на безплатній основі для 20% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн, – написав Ляшко.

Що таке Covax

Covax – це механізм глобального розподілу можливих вакцин міжнародної організації Гаві (Gavi), що співпрацює зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Гаві допомагає бідним країнам та країнам, які розвиваються, отримати доступ до інноваційних вакцин. За сприяння організації Україна запровадила вакцинацію від гепатиту B.

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Скільки доз і якої вакцини отримає Україна

Раніше Ляшко заявив, що Україна очікує отримати 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу в межах програми Covax.

Перший транш, за прогнозами МОЗ, очікується у розмірі 1 млн 250 тис. доз.

Україна може розраховувати отримати вакцину від виробника Moderna, яка під час випробувань продемонструвала 95% ефективності, повідомив Ляшко.