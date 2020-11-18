Павел Рябикин возглавил таможню — что известно

Кабинет Министров назначил главой Государственной таможенной службы генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина.

55-летний украинский менеджер, политик и дипломат в марте 2017 года был назначен генеральным директором государственного предприятия Международный аэропорт Борисполь.

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По основному месту работы в 2019 году задекларировал почти 5 млн грн заработка.

С июля 2009 года по апрель 2010 года работал Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Королевстве Дания.

На парламентских выборах 2012 года стал народным депутатом от партии УДАР (№28 в избирательном списке). С июля 2014 по сентябрь 2015 года работал заместителем председателя КГГА. Также возглавлял избирательный штаб Кличко на местных выборах.

В сентябре 2015 года Виталий Кличко уволил Рябикина.

Согласно его декларации за 2019 год, в собственности чиновника – шесть паркомест и два гаража в Киеве и Козине Киевской области, а также нежилые помещения 1357,8 кв м в столице.

Кроме того, в собственности Рябикина с супругой пять квартир в Киеве, дача в Обуховском районе и земля в столице.

Также задекларирован незавершенный садовый дом в Киеве площадью 185,5 кв. м.

Ротация на таможне

Это уже пятая попытка правительства продолжить реформу таможни после увольнения Максим Нефьодова, согласованного в конце апреля 2020 года.

Первым после Нефьодова заняться реформированием попытался Игорь Муратов, но в конце августа его уволили, заменив Андреем Павловским. В октябре на эту должность назначили Евгения Ентиса.