Уряд призначив Рябікіна головою Держмитниці

Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду глави Державної митної служби. Нині він займає посаду гендиректора аеропорту Бориспіль.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 18 листопада.

Павло Рябікін – український політик, юрист і дипломат, народний депутат України VII скликання.

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З березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту Бориспіль.

Керівник митниці

У квітеі 2020 року Кабмін звільнив очільникамитниці Максима Нефьодова.

Першим після Нефьодова зайнятися реформуванням митниці спробував Ігор Муратов, але наприкінці серпня його також звільнили, замінивши Андрієм Павловським.

Однак буквально нещодавно на цю посаду призначили Євгена Єнтіса, який вже сьогодні втратив повноваження виконувача обов’язків.