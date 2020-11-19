Первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин поддержал создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности как органа, формирующего военно-промышленную политику государства.

По словам Владимира Горбулина, создание Минстратегпрома стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Зеленского.

— У нас не было органа, который занимался бы вопросами военной политики. Такой ситуации нет нигде в мире. Никогда Министерство экономики, торговли, а теперь еще и сельского хозяйства, не сможет формировать военно-политическую и военно-промышленную политику. Кровью и потом удалось создать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Зеленский поддержал эту идею, за что я ему благодарен. Он почему-то ко мне питает какую-то слабость. Наверное потому, что я в молодости тоже когда-то участвовал в КВН. И он знает об этом, — заявил Владимир Горбулин в интервью.

По словам экс-секретаря СНБО, еще во время своей работы на государственных постах он ставил создание подобного министерства одной из наиболее важных своих задач.

— Я как-то сказал, что моя мечта — создать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и сделать его работоспособным. Тогда я мог бы считать, что наполовину выполнил свои обязанности перед нашей страной, — отметил Владимир Горбулин.

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Он назвал кампанию против создания Минстратегпрома “близорукостью и непрофессионализмом” и поддержал действия вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, отметив, что только Минстратегпром способен реализовать реформы, необходимые оборонному комплексу и ВСУ.

— То, что сегодня творится вокруг этого министерства… Наезды в “желтой” прессе, куча статей про Уруского. Меня поражают близорукость и непрофессионализм тех, кто хотел бы уничтожить это министерство. Не могу понять, из каких подворотен вылезли эти скоморохи, но лай продолжается. Вместо того чтобы осознать, что это единственное министерство, которое способно сегодня реализовать необходимые реформы армии и оборонного комплекса, — заявил Владимир Горбулин.

Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности