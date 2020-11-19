Перший віце-президент Національної академії наук України, екс-секретар РНБО Володимир Горбулін підтримав створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості як органу, що формує військово-промислову політику держави.

За словами Володимира Горбуліна, створення Мінстратегпрому стало можливим завдяки підтримці президента Володимира Зеленського.

— У нас не було органу, який займався б питаннями військової політики. Такої ситуації немає ніде у світі. Ніколи Міністерство економіки, торгівлі, а тепер ще й сільського господарства, не зможе формувати військово-політичну та військово-промислову політику. Кров’ю та потом вдалося створити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Зеленський підтримав цю ідею, за що я йому вдячний. Він чомусь до мене має якусь слабкість. Напевно тому, що я в молодості теж колись брав участь в КВК. І він знає про це, — заявив Володимир Горбулін в інтерв’ю.

За словами екс-секретаря РНБО, ще під час своєї роботи на державних посадах він ставив створення подібного міністерства одним з найбільш важливих своїх завдань.

— Я якось сказав, що моя мрія – створити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та зробити його працездатним. Тоді я міг би вважати, що наполовину виконав свої обов’язки перед нашою країною, — зазначив Володимир Горбулін.

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Він назвав кампанію проти створення Мінстратегпрому “короткозорістю та непрофесіоналізмом” і підтримав дії віце-прем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, зазначивши, що тільки Мінстратегпром здатний реалізувати реформи, які необхідні оборонному комплексу та ЗСУ.

— Те, що сьогодні діється навколо цього міністерства… Наїзди в “жовтій” пресі, купа статей про Уруського. Мене ошелешують короткозорість та непрофесіоналізм тих, хто хотів би знищити це міністерство. Не можу зрозуміти, з яких підворіть вилізли ці скоморохи, але гавкіт триває. Замість того, аби усвідомити, що це єдине міністерство, яке здатне сьогодні реалізувати необхідні реформи армії та оборонного комплексу, — заявив Володимир Горбулін.

Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості