В Украине необходимо ввести полный локдаун, так как система тестирования не позволяет полностью контролировать распространение коронавируса.

К такому выводу пришли ученые с Киевской школы экономики.

— На сегодня система тестирования, можно сказать, выведена из строя и не может контролировать ситуацию, поэтому локдаун — фактически безальтернативный механизм, чтобы взять ситуацию под контроль, — заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он добавил, что отказ от локдауна в ближайшее время не стабилизирует ситуацию с коронавирусом, так, чтобы отметить привычный Новый год.

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— Скорее, новогодние праздники будем проводить в очень маленьких семьях. Возможно, максимум сможем на улицу посмотреть на елку, — отметил Ковтонюк.

Также он заявил, что пока не видит смысла в каких-то точечных ограничениях.

По словам Ковтонюка, 40 тыс. тестов в день, которые проводятся в стране, могут контролировать распространение вируса на уровне 2 тыс. случаев в день. Однако на уровне 11 тыс. инфицированных необходимо проводить около 220 тыс. тестов в день.

Руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко добавил, что система тестирования должна развиваться параллельно с отслеживанием контактов и изоляции.

Он подчеркнул, что локдаун имеет смысл вводить сейчас не менее, чем на две недели.

— Если ввести локдуан прямо сейчас, то существует вероятность, что на Новый год, по крайней мере некоторые регионы, могут выйти из него, — заявил Ганиченко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 ноября коронавирусом в Украине заболели еще 12 496 человек, от начала пандемии число инфицированных составляет 570 153. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Полностью преодолели болезнь 259 079 пациентов, за сутки их количество увеличилось еще на 8 096 людей. Госпитализировали 1 668 новых больных.