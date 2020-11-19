В Україні необхідно ввести повний локдаун, бо система тестування не дозволяє повністю контролювати поширення коронавірусу.

До такого висновку прийшли вчені з Київської школи економіки.

– На сьогодні система тестування, можна сказати, виведена з ладу і не може контролювати ситуацію, тому локдаун – фактично безальтернативний механізм, аби взяти ситуацію під контроль, – заявив керівник центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, екс-заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Він додав, що відмова від локдауну найближчим часом не стабілізує ситуацію з коронавірусом, так, щоб відзначити Новий рік у звичному режимі.

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– Найімовірніше, новорічні свята будемо проводити у дуже маленьких сім’ях. Можливо, максимум зможемо на вулиці подивитися на ялинку, – зазначив Ковтонюк.

Також він заявив, що поки не бачить сенсу в обмеженнях в якихось окремих сферах.

За словами Ковтонюка, 40 тис. Тестів на день, які проводяться у країні, можуть контролювати поширення вірусу на рівні 2 тис. випадків на день. Однак на рівні 11 тис. інфікованих необхідно проводити близько 220 тис. тестів на день.

Керівник ключових проектів KSE Юрій Ганиченко додав, що система тестування повинна розвиватися паралельно з відстеженням контактів та ізоляції.

Він підкреслив, що локдаун ґє сенс вводити саме зараз не менше, ніж на два тижні.

– Якщо ввести локдуан прямо зараз, то існує ймовірність, що на Новий рік, принаймні деякі регіони, можуть вийти з нього, – заявив Ганиченко.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 листопада на коронавірус в Україні захворіли ще 12 496 людей, від початку пандемії кількість інфікованих становить 570 153. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу 259 079 пацієнтів, за добу їхня кількість збільшилась ще на 8 096 людей. Госпіталізували 1 668 нових хворих.