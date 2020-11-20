Киевский апелляционный суд сообщил, что решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева об избрании меры пресечения к Виктору Януковичу в виде содержания под стражей является незаконным, необоснованным и немотивированным, что вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Апелляционный суд отметил, что прокурором не был доказан факт объявления подозреваемого Януковича Виктора Федоровича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

По данным суда, судья сможет рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и избрать его в отсутствие подозреваемого, только тогда, когда прокурором будет доказано, что подозреваемый объявлен в международный розыск.

— В нарушение требований ст. 281 УПК Украины, следователями не были включены извлечения, который бы содержали сведения о том, что Янукович объявлен в международный розыск. Не было представлено такой выписки прокурором следователю судьи местного суда и суда апелляционной инстанции, — сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, из баз данных Интерпола была удалена информация об объявлении Януковича в международный розыск, поскольку она, по их данным, имела политический характер.

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Также сторона защиты предоставила письмо Интерпола от 25 апреля 2017 года, в котором отмечалось, что Виктор Янукович не находится в международном розыске.

Уголовным процессуальным законодательством Украины понятие “международный розыск” не определен, а основания для признания факта того, что лицо находится в международном розыске, не регламентируются.

Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающие пребывание Януковича в международном розыске, ни следственному судье Печерского районного суда города Киева, ни суда апелляционной инстанции не было предоставлено.

Также Киевский апелляционный суд отметил, что судья Печерского районного суда допустил нарушения, а именно текст оригинала постановления отличается от заверенной копии, которую предоставила защита.

Следственным судьей также был нарушен порядок, определенный ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку по результатам его рассмотрения применил меру пресечения в виде содержания под стражей, а не избрал его, чем допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона.

Дело Януковича

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича, экс-президента беглеца, по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.

Источник: Киевский апеляционный суд