Київський апеляційний суд повідомив, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва щодо обрання запобіжного заходу до Віктора Януковича у вигляді тримання під вартою є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Апеляційний суд зауважив, що прокурором не був доведений факт оголошення підозрюваного Януковича Віктора Федоровича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України.

За даними суду, суддя зможе розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати його за відсутності підозрюваного лише тоді, коли прокурором буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

– В порушення вимог ст. 281 КПК України, слідчим не було долучено витягу, який би містив відомості про те, що Янукович оголошений в міжнародний розшук. Не надано такого витягу прокурором слідчому судді місцевого суду та суду апеляційної інстанції, – повідомили у прес-службі суду.

Окрім того, з баз даних Інтерполу була видалена інформація щодо оголошення Януковича у міжнародний розшук, оскільки вона, за їхніми даними, мала політичний характер.

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Також сторона захисту надала лист Інтерполу від 25 квітня 2017 року, у якому зазначалось, що Віктор Янукович не перебуває у міжнародному розшуку.

Кримінальним процесуальним законодавством України поняття “міжнародний розшук” не визначено, а підстави для визнання факту того, що особа перебуває у міжнародному розшуку, не регламентуються.

Стороною обвинувачення ані довідки, ані витягу із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування Януковича у міжнародному розшуку, ані слідчому судді Печерського районного суду міста Києва, ані суду апеляційної інстанції не надано.

Також Київський апеляційний суд зазначив, що слідчий суддя Печерського районного суду допустив порушення, а саме текст оригіналу ухвали відрізняється від завіреної копії, яку надав захист.

Слідчим суддею також було порушено порядок, визначений ч. 6 ст. 193 КПК України, оскільки за результатами його розгляду застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а не обрав його, чим допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Справа Януковича

16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича, екс-президента-втікача, у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича.

Джерело: Київський апеляційни суд