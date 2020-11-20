Державне бюро розслідувань спростовує, що допити учасників Революції гідності мають політичні мотиви. Там зазначають, що активістів викликали як свідків.

– Слідчі дії, а саме допити зазначених осіб як свідків, обумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження. Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції гідності на допити в ДБР не відповідає дійсності, – йдеться в повідомленні.

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У відомстві додали, що в цей час всі допити припинені через ситуацію з коронавірусом.

Справа Майдану

Державне бюро розслідувань ще 1 жовтня відкрило провадження щодо можливого державного перевороту під час Євромайдану – за заявою народного депутата від ОПЗЖ, заступника генпрокурора часів Віктора Януковича Рената Кузьміна.

За інформацією ЗМІ, перед сьомою річницею Революції гідності на допит в ДБР викликали лідерів Майдану, зокрема екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, екс-нардепа Сергія Пашинського, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-нардепа Тетяну Чороновол.