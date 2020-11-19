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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украина подала список из 11 человек на обмен с РФ – Кравчук

Украина надеется во время следующего обмена освободить 11 украинцев – списки уже подала делегация в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

– Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие, – отметил он.

По его словам, противоположная сторона пока молчит.

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Кравчук сказал, что после решения проблем по этому обмену вопрос будет ставится более широко – “чтобы тема всех на всех начала реально воплощаться в жизнь”.

Предложение Украины в ТКГ

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

Однако пока РФ блокирует рассмотрение этого вопроса.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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