Украина надеется во время следующего обмена освободить 11 украинцев – списки уже подала делегация в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
– Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие, – отметил он.
По его словам, противоположная сторона пока молчит.
Читайте: Граница и демилитаризация ОРДЛО: новые детали Плана действий по Донбассу
Кравчук сказал, что после решения проблем по этому обмену вопрос будет ставится более широко – “чтобы тема всех на всех начала реально воплощаться в жизнь”.
Предложение Украины в ТКГ
Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.
Однако пока РФ блокирует рассмотрение этого вопроса.