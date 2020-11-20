Наступна зустріч лідерів нормандської четвірки залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі. Остання зустріч була 9 грудня 2019 року.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Зустріч нормандської четвірки у Берліні, яка планувалася на найвищому рівні, впирається в одне: чи виконали ми попередні домовленості, досягнуті в Парижі. Наше завдання в Україні — зробити все, щоб виконати ті завдання, які були там окреслені, – зазначив Кравчук.

Глава делегації нагадав, що рішення, які ухвалювали в Парижі, схвалив також президент Росії Володимир Путін.

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Якщо одна зі сторін не виконує домовленості досягнуті на останній зустрічі, то це може поставити під питання наступну зустріч в нормандському форматі.

Обмін полоненими

Україна сподівається під час наступного обміну звільнити 11 українців – списки вже подала делегація у Тристоронньої контактній групі.

За словами Леоніда Кравчука, Україна чекає відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Однак протилежна сторона поки мовчить.