По состоянию на 16.00 явка избирателей во втором туре местных выборов 2020, которые проходят 22 ноября в 11 городах, составляет 22,5% (погрешность 1%).

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

По ее словам, в это время 25 октября, то есть во время первого тура, явка избирателей составляла 27% (погрешность 0,84%), а 15 ноября — 18,6% (погрешность 1,1%).

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Второй тур местных выборов 2020

22 ноября в 11 украинских городах проходит второй тур местных выборов.

Его результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.