Станом на 16.00 явка виборців у другому турі місцевих виборів 2020, які проходять 22 листопада в 11 містах, становить 22,5% (похибка 1%).

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

За її словами, на цей час 25 жовтня, тобто під час першого туру, явка виборців становила 27% (похибка 0,84%), а 15 листопада – 18,6% (похибка 1,1%).

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Другий тур місцевих виборів 2020

22 листопада в 11 українських містах проходить другий тур місцевих виборів.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020р включно.