В Украине в день проведения второго тура местных выборов 2020 наблюдатели фиксируют первые нарушения.

В частности, во Львове на утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии вычеркнула ручкой из списка трех человек, которые должны были проголосовать на этой УИК. Якобы, комиссия получила соответствующее сообщение из Государственного реестра избирателей.

Однако, согласно законодательству, такие изменения могут быть внесены до 18.00 последней субботы перед днем ​​голосования.

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Между тем, в Полтаве наблюдатели зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя — неизвестный.

В сообщении говорится: Не идите на участок! Тех, кто получил продуктовые наборы, ждет полиция!











Местные выборы 2020: во Львове и Полтаве фиксируют первые нарушения / 3 фотографии

22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур местных выборов. Поскольку в первом туре ни один из кандидатов на должность мэра не получил более 50% поддержки среди избирателей.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Украине, неизменными остаются правила голосования, среди которых измерение температуры перед входом на избирательный участок, дистанция и отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания.

Источник: Опора

Фото: Опора