Центральна виборча комісія розпустила весь склад Коцюбинської селищної ТВК і зобов’язала сформувати новий склад виборчої комісії.

Для подачі нових кандидатур у місцевих організацій політичних партій є час до 22.00 22 листопада.

А не пізніше 18.00 наступного дня склад ТВК повинен бути сформований.

Причиною припинення повноважень Коцюбинської селищної ТВК стали неодноразові порушення Конституції України, Виборчого кодексу України і законів України, пояснили в ЦВК.

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Порушення під час другого туру виборів

22 листопада в Україні проходить другий туру місцевих виборів 2020 року, під час якого спостерігачі фіксують перші порушення.

Спостерігачі зафіксували, як у Львові секретар ДВК викреслила ручкою декількох виборців, а в Полтаві члени комісій отримали СМС із вимогою не йти на вибори.