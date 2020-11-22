PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Віталій Плахта |

Коцюбинське на виборах залишилося без всього складу селищної ТВК

Центральна виборча комісія розпустила весь склад Коцюбинської селищної ТВК і зобов’язала сформувати новий склад виборчої комісії.

Для подачі нових кандидатур у місцевих організацій політичних партій є час до 22.00 22 листопада.

А не пізніше 18.00 наступного дня склад ТВК повинен бути сформований.

Причиною припинення повноважень Коцюбинської селищної ТВК стали неодноразові порушення Конституції України, Виборчого кодексу України і законів України, пояснили в ЦВК.

Читайте: В Україні проходить другий тур місцевих виборів – список міст і хто балотується

Порушення під час другого туру виборів

22 листопада в Україні проходить другий туру місцевих виборів 2020 року, під час якого спостерігачі фіксують перші порушення.

Спостерігачі зафіксували, як у Львові секретар ДВК викреслила ручкою декількох виборців, а в Полтаві члени комісій отримали СМС із вимогою не йти на вибори.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка