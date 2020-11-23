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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

НБУ просит Раду не открывать банковскую тайну

Национальный банк Украины предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов, который предусматривается законопроектом №4135 об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

5 ноября Верховная Рада приняла проект закона в первом чтении. Согласно которому доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

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— НБУ считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе, — сообщает Национальный банк.

В НБУ отметили, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены законом Украины о банках и банковской деятельности.

Антикоррупционная стратегия

Верховная Рада приняла Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы. Главными положениями Антикоррупционной стратегии является пересмотр полномочий НАПК по определению порядка координации государственной антикоррупционной политики, внедрение информационной системы с целью обеспечения открытости сведений о реализации государственной антикоррупционной политики.

А также периодичность подготовки национальных докладов по эффективности государственной антикоррупционной политики, определение сроков, когда будет утвержден антикоррупционную стратегию и соответствующую госпрограмму.

Источник: НБУ

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