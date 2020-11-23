НБУ просить Раду не відкривати банківську таємницю

Національний банк України пропонує профільному комітету Верховної ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, який передбачається законопроектом №4135 про засади антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

5 листопада Верховна Рада ухвалила проект закону у першому читанні. Згідно із яким доступ до реєстру планується надати правоохоронним та контролюючим органам.

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– НБУ вважає, що пропонований законопроектом спосіб отримання правоохоронними та контролюючими органами інформації, яка становить банківську таємницю, фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці. Це може призвести до погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи, – повідомляє Національний банк.

У НБУ наголосили, що сьогодні підстави та порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та контролюючих органів чітко визначені законом України про банки і банківську діяльність.

Антикорупційна стратегія

Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки. Головними положеннями Антикорупційної стратегії є перегляд повноважень НАЗК щодо визначення порядку координації державної антикорупційної політики, запровадження інформаційної системи з метою забезпечення відкритості відомостей про стан реалізації державної антикорупційної політики.

А також періодичність підготовки національних доповідей щодо ефективності державної антикорупційної політики, визначення термінів, коли буде затверджено Антикорупційну стратегію та відповідну держпрограму.