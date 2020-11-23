В оккупированном Крыму, а именно в Евпатории, отключат горячую воду до конца года. Оккупанты приняли такое решение, чтобы сэкономить.

Об этом сообщил руководитель компании-поставщика ГУП Вода Крыма Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов. Он отметил, что в Евпатории отключат воду так же, как это сделали в Симферополе 24 сентября.

— До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса мы приняли решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе, — сказал Баженов.

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По словам руководителя, в Евпатории не будет горячей воды с 26 ноября по конец декабря 2020 года.

Евпатория использует для водоснабжения из трех подземных водозаборных сооружений. За сутки в городе тратят около 38 тыс. кубометров горячей воды.

В Симферополе ограничили подачу воды

17 ноября руководство водоканала в аннексированном Симферополе ограничило подачу воды крымчанам до четырех часов в сутки. Новые ограничения действуют с 17 ноября, из-за критического уровня запасов воды.

Жители Симферополя могут использовать воду с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00. В пятницу, субботу и воскресенье — с 18.00 до 22.00.