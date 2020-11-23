В окупованому Криму, а саме в Євпаторії, вимкнуть постачання гарячої води до кінця року. Окупанти ухвалили таке рішення, аби зекономити.

Про це повідомив керівник компанії-постачальника ДУП Вода Криму Володимир Баженов під час засідання оперативного штабу з водопостачання Сімферополя і районів. Він зазначив, що у Євпаторії відключать воду так само, як це зробили у Сімферополі 24 вересня.

– До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу ми ухвалили рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі, – сказав Баженов.

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За словами керівника, у Євпаторії не буде гарячої води з 26 листопада до кінця грудня 2020 року.

Євпаторія використовує для водопостачання з трьох підземних водозабірних споруджень. За добу у місті витрачають близько 38 тис. кубометрів гарячої води.

У Сімферополі обмежили постачання води

17 листопада керівництво водоканалу в анексованому Сімферополі обмежило подавання води кримчанам до чотирьох годин на добу. Нові обмеження діють з 17 листопада, через критичний рівень запасів води.

Жителі Сімферополя можуть використовувати воду з 6.00 до 8.00 та з 18.00 до 20.00. У п’ятницю, суботу та неділю — з 18.00 до 22.00.