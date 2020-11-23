У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт – пасажир загинув

В одному з гіпермаркетів Києва обірвався ліфт з людиною. У результаті інциденту загинув 52-річний чоловік, він працював там вантажником.

Кабіна ліфта упала з шестиметрової висоти у шахту. Шансів на життя у пасажира не залишалося, він помер до приїзду медиків. Нещасний випадок трапився у Святошинському районі.

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У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої

14 жовтня у Дарницькому районі столиці обірвався ліфт з медиками. Вони прибули до житлового будинку за викликом. Коли вони підіймались до хворої разом з її рідними, ліфт різко почав падати.

Однак у механізмі справюли захисні гальма, тому в результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.

У серпні у місті Чорноморськ обірвався ліфт з 10-річною дитиною. На місце події одразу прибули рятувальники, хлопчика дістали, відкривши двері за допомогою спеціального інструменту.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва