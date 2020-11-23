Украина поднялась на 20 позиций в международном рейтинге качества дорог The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) и сейчас занимает 126 место.

Это также позволило усилить позиции по более общим показателям. В рейтинге Транспорт мы поднялись вверх на 12 ступенек и получили 73 место, а в рейтинге Доступ к рынку и инфраструктуре прибавилось 10 позиций, что позволило занять 77 место.

В целом в рейтинге Индекса процветания Украина сейчас занимает 92 место, улучшив результат на 4 позиции, по сравнению с 2019 годом.

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The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) — это интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т. п.

Его ежегодно составляет образовательный аналитический центр Legatum Institute.

В октябре этого года Социологическая группа Рейтинг провела опрос, в ходе которого более половины украинцев заявили, что в 2020 году строят больше дорог, чем в 2014-2019 годах.

76% респондентов заметили положительные изменения на дорогах в течение последнего года. 23% указали, что состояние дорог ухудшилось.

Источник: Укравтодор