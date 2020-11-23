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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг на 20 позицій

Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) і наразі посідає 126 місце.

Це також дозволило посилити позиції за більш загальними показниками. У рейтингу Транспорт ми піднялися вгору на 12 сходинок і отримали 73 місце, а в рейтингу Доступ до ринку та інфраструктура додалося 10 позицій, що дозволило посісти 77 місце.

Загалом у рейтингу Індексу процвітання Україна наразі посідає 92 місце, покращивши результат на 4 позиції, порівняно з 2019 роком.

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The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) – це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо.

Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.

У жовтні цього року Соціологічна група Рейтинг провела опитування, під час якого більше половини українців заявили, що у 2020 році будують більше доріг, ніж у 2014-2019 роках.

76% респондентів помітили позитивні зміни на дорогах протягом останнього року. 23% вказали, що стан автошляхів погіршився.

Джерело: Укравтодор

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