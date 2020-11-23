Василий Хома возглавил Сумскую ОГА – указ Зеленского

Василий Хома назначен председателем Сумской областной государственной администрации. Президент Владимир Зеленский 23 ноября подписал соответствующий указ №509/2020.

Перед этим глава государства другим указом (№508/2020) освободил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей главы Сумской ОГА.

Назначение Хомы согласовано Кабмином 11 ноября. До последнего назначения он был заместителя главы Харьковской ОГА.

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Назначения в Сумской ОГА

5 ноября Зеленский уволил глав трех областей, в частности и Сумской – Романа Грищенко – согласно поданному заявлению.

А 10 ноября президент назначил врио председателей этих областей. В Сумской – Сергея Пахольчука, который до этого был заместителем председателя.