Василь Хома очолив Сумську ОДА – указ Зеленського

Василя Хому призначено головою Сумської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський 23 листопада підписав відповідний указ №509/2020.

Перед цим глава держави іншим указом (№508/2020) звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

Призначення Хоми погоджено Кабміном 11 листопада. До останнього призначення він був заступника голови Харківської ОДА.

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Призначення в Сумській ОДА

5 листопада Зеленський звільнив голов трьох областей, зокрема і Сумської – Романа Грищенка – згідно з поданою заявою.

А 10 листопада президент призначив т. в. о. голів цих областей. У Сумській – Сергія Пахольчука, який до цього був заступником голови.