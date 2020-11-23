Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой

Кандидат на должность мэра Львова от партии Европейская солидарность Олег Синютка поздравил Андрея Садового с победой на городских выборах во Львове.

Об этом Синютка написал у себя на Facebook.

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— Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТГ, — заявил он.

Он также поблагодарил 83 тыс. львовян, которые поддержали его на выборах.

Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були… Опубліковано Олег Синютка Неділя, 22 листопада 2020 р.

Местные выборы 22 ноября

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.

Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).

Источник: Олег Синютка