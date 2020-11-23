Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою

Кандидат на посаду мера Львова від партії Європейська солідарність Олег Синютка привітав Андрія Садового з перемогою на міських виборах у Львові.
Про це Синютка написав у себе на Facebook.
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– Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ, – заявив він.
Він також подякував 83 тис. львів’янам, які підтримали його на виборах.
Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах!
Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були…
Опубліковано Олег Синютка Неділя, 22 листопада 2020 р.
Місцеві вибори 22 листопада
Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.
Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).
Джерело: Олег Синютка