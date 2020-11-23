Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою

Кандидат на посаду мера Львова від партії Європейська солідарність Олег Синютка привітав Андрія Садового з перемогою на міських виборах у Львові.

Про це Синютка написав у себе на Facebook.

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– Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ, – заявив він.

Він також подякував 83 тис. львів’янам, які підтримали його на виборах.

Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були… Опубліковано Олег Синютка Неділя, 22 листопада 2020 р.

Місцеві вибори 22 листопада

Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.

Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).

Джерело: Олег Синютка