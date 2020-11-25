Сенкевич официально остался мэром Николаева

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Главой города остается действующий мэр Александр Сенкевич.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Федор Панченко, опубликовав в Facebook копию протокола комиссии.

— Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю!

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За его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9 806 избирателей. За Сенкевича — 16 49 избирателей.

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов 2020. Жители 11 городов выбирали новых мер, среди них: Львов, Днепр, Полтава, Николаев, Ровно, Ужгород, Черкассы, Бердянск, Дрогобыч, Славянск, Никополь.

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Фото: Александр Сенкевич