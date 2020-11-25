PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Сенкевич официально остался мэром Николаева

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Главой города остается действующий мэр Александр Сенкевич.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Федор Панченко, опубликовав в Facebook копию протокола комиссии.

— Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю!

Читайте: Топ-5 партий, которые получили больше всего голосов на местных выборах 2020

За его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9 806 избирателей. За Сенкевича — 16 49 избирателей.

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов 2020. Жители 11 городов выбирали новых мер, среди них: Львов, Днепр, Полтава, Николаев, Ровно, Ужгород, Черкассы, Бердянск, Дрогобыч, Славянск, Никополь.

Больше новостей о местных выборах 2020 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Александр Сенкевич

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка