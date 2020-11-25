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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Сєнкевич офіційно залишився мером Миколаєва

Міська виборча комісія оголосила офіційні результати виборів мера Миколаєва. Головою міста залишається чинний міський голова Олександр Сєнкевич.

Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко, опублікувавши у Facebook копію протоколу комісії.

– Миколаїв зробив свій вибір! Величезне спасибі всім за підтримку! Олександр Сенкевич, вітаю!

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За його опонента Владислава Чайку проголосували 9 806 виборців. За Сєнкевича – 16 49 виборців.

22 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів 2020. Мешканці 11 міст обирали нових мерів, серед них: Львів, Дніпро, Полтава, Миколаїв, Рівне, Ужгород, Черкаси, Бердянськ, Дрогобич, Слов’янськ, Нікополь.

Більше новин про місцеві вибори 2020 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Сєнкевич

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