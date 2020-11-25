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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Правительство готовится к возможному объявлению жесткого карантина на зимние праздники

Об усилении карантина сейчас речь не идет, но правительство разрабатывает план реагирования на возможные сценарии распространения коронавируса во время новогодних праздников.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса, — сказал Шмыгаль.

Карантин выходного дня работает

В Украине стабилизировалась ситуация с количеством новых больных Covid-19, которые занимают койко-места в больницах, добавил Шмыгаль.

— На уровне 27-28 тыс., мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тыс., и это довольно положительный результат, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава Кабинета министров отметил положительное действие карантина выходного дня, благодаря которому уменьшилась мобильность граждан.

— А результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря, — сказал Шмыгаль.

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