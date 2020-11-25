Об усилении карантина сейчас речь не идет, но правительство разрабатывает план реагирования на возможные сценарии распространения коронавируса во время новогодних праздников.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса, — сказал Шмыгаль.
Карантин выходного дня работает
В Украине стабилизировалась ситуация с количеством новых больных Covid-19, которые занимают койко-места в больницах, добавил Шмыгаль.
— На уровне 27-28 тыс., мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тыс., и это довольно положительный результат, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Глава Кабинета министров отметил положительное действие карантина выходного дня, благодаря которому уменьшилась мобильность граждан.
— А результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря, — сказал Шмыгаль.