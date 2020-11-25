Про посилення карантину нині мова не йде, але уряд розробляє план реагування на можливі сценарії поширення коронавірусу під час новорічних свят.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу, – сказав Шмигаль.
Карантин вихідного дня працює
В Україні стабілізувалася ситуація з кількістю нових хворих на Covid-19, які займають ліжко-місця в лікарнях, додав Шмигаль.
– На рівні 27-28 тис., ми не рухаємося вгору, не перетинаємо відмітку в 30 тис., і це доволі позитивний результат, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Очільник Кабінету міністрів відзначив позитивну дію карантину вихідного дня, завдяки якому зменшилася мобільність громадян.
– А результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю осіб, які захворіли, на початок грудня, – сказав Шмигаль.