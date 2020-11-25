PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Віталій Плахта |

Уряд готується до можливого оголошення жорсткого карантину на зимові свята

Про посилення карантину нині мова не йде, але уряд розробляє план реагування на можливі сценарії поширення коронавірусу під час новорічних свят.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу, – сказав Шмигаль.

Карантин вихідного дня працює

В Україні стабілізувалася ситуація з кількістю нових хворих на Covid-19, які займають ліжко-місця в лікарнях, додав Шмигаль.

– На рівні 27-28 тис., ми не рухаємося вгору, не перетинаємо відмітку в 30 тис., і це доволі позитивний результат, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте: Мобільні бригади для тесту на Covid-19 можна викликати через контакт-центр

Очільник Кабінету міністрів відзначив позитивну дію карантину вихідного дня, завдяки якому зменшилася мобільність громадян.

– А результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю осіб, які захворіли, на початок грудня, – сказав Шмигаль.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка