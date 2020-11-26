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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Из-за посещения Крыма: оператору телеканала Russia Today запретили въезд в Украину

Госпогранслужба не пустила в Украину гражданина России и оператора телеканала Russia Today.

Мужчина 1971 года рождения пытался пересечь границу через пункт пропуска Кучурган, что в Одесской области. Он заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Однако во время паспортного контроля пограничники выяснили, что он незаконно посещал оккупированный Крым. Там оператор проводил видеосъемки для российского телеканала Russia Today.

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паспорт рф

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники не только отказали иностранцу в пересечении границы, но и на три года запретили ему въезд в Украину.

Накануне российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину в течение трех лет.

Все потому, что в прошлом году актер посещал Крым, что противоречит условиям пересечения украинской границы.

Гребенщиков пытался въехать в Украину для съемок на телевидении.

Фото: Госпогранслужба

Источник: Госпогранслужба

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