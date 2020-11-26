Держприкордонслужба не пустила в Україну громадянина Росії і оператора телеканалу Russia Today.

Чоловік 1971 року народження намагався перетнути кордон через пункт пропуску Кучурган, що в Одеській області. Він заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію.

Проте під час паспортного контролю прикордонники з’ясували, що він незаконно відвідував окупований Крим. Там оператор проводив відеозйомки для російського телеканалу Russia Today.

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Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники не лише відмовили іноземцю в перетині кордону, але й на три роки заборонили йому в’їзд в Україну.

Напередодні російському актору Кирилу Гребенщикову заборонили в’їзд в Україну протягом трьох років.

Все через те, що минулого року актор відвідував Крим, що суперечить умовам перетину українського кордону.

Гребенщиков намагався в’їхати в Україну для зйомок на телебаченні.

Фото: Держприкордонслужба