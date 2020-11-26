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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Очередной гумковой РФ на Донбассе: Украина направила ноту в российский МИД

Игнорируя законодательство Украины и условия доставки гуманитарной помощи, ранее согласованные между Украиной, РФ и Красным Крестом, российская сторона в очередной раз незаконно переместила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей так называемый гумконвой.

Российские грузовики попали на Донбасс через пограничные пункты Донецк и Матвеев Курган и закрытые Украиной пункты пропуска Изварино и Успенка.

В то же время РФ сделала невозможным контроль груза украинскими пограничниками и таможенниками, что предусмотрено международными договорами.

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— Учитывая эти противоправные действия в МИД Российской Федерации отправлена ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в частности двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов, — говорится в сообщении.

Российские военные на Донбассе

По данным украинской разведки, на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей находится около 3 тыс. российских военных.

Кроме того, недавно прибыли 10-12 групп снайперов, которых заметили недалеко от населенного пункта Широкино.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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