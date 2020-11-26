Ігноруючи законодавство України та умови доставки гуманітарної допомоги, раніше узгоджені між Україною, РФ та Червоним Хрестом, російська сторона вкотре незаконно перемістила на окуповані території Донецької та Луганської областей так званий гумконвой.

Російські вантажівки потрапили на Донбас через прикордонні пункти Донецьк та Матвєєв Курган та закриті Україною пункти пропуску Ізварине та Успенка.

Водночас РФ унеможливила контроль вантажу українськими прикордонниками і митниками, що передбачено міжнародними договорами.

Читайте: Кордон і демілітаризація ОРДЛО: нові деталі Плану дій щодо Донбасу

– З огляду на ці протиправні дії в МЗС Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, зокрема двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, – йдеться у повідомленні.

Російські військові на Донбасі

За даними української розвідки, на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей знаходиться близько 3 тис. російських військових.

Окрім того, нещодавно прибули 10-12 груп снайперів, яких помітили неподалік населеного пункту Широкине.