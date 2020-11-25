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Факты / Украина
Людмила Богданова |

На территории Донбасса находится 3 тыс. российских военных — Хомчак

На территории временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей находится около трех тыс. российских военных служащих. Об этом сообщил Руслан Хомчак — главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

— По данным разведки, пока на территории Операции Объединенных сил находится около трех тыс. российских наемников. Сюда входят офицеры, инструкторы, а также те, кто помогает командирам принимать решения.

По словам Хомачака, они получают всю технику из России. Кроме того, появилась информация до прибытие 10-12 групп снайперов. Их заметили недалеко от населенного пункта Широкино.

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Российский снайпер убил украинского бойца

24 ноября вражеский снайпер выстрелил в украинского бойца. 31-летнего военного госпитализировали в больницу, однако из-за тяжелых травм он умер.

Погибший Вячеслав Минкин был родом из Фастова Киевской области. У него осталась жена и сын.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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