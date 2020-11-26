Для ВСУ закупят пять комплексов Bayraktar

Пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar будет закуплено в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом во время инструкторско-методического занятия на полигоне Широкий лан сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

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— Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим 5 новых Bayraktar, — сообщил Руслан Хомчак.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, новые комплексы будут иметь несколько иные тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения.

Bayraktar показали свою эффективность во время боев в Нагорном Карабахе.

Молот возвращается в ВСУ

Миномет Молот готовится вернуться на вооружение украинской армии. Пока он проходит испытания на полигонах.

По словам разработчиков, Молот — модифицировали и модернизировали и теперь он безопасен для военных.

Миномет Молот является разработкой киевского завода Маяк. На вооружение украинской армии его поставил Генштаб в 2016 году.

Однако с 2016 до 2018 года Молот взрывался девять раз. Погибли 13 бойцов и более 30 получили тяжелые травмы.

Источник: АрмияInform