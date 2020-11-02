Миномет Молот, который унес жизни 13 военных, возвращается на вооружение ВСУ

Миномет Молот готовится вернуться на вооружение украинской армии. Пока он проходит испытания на полигонах.

— Мы все равно будем самым дешевым и доступным минометом по сравнению с остальными импортными аналогами, — заявил заместитель гендиректора завода Маяк Александр Гордеев.

По словам разработчиков, Молот — модифицировали и модернизировали и теперь он не опасен для военных.

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Миномет Молот является разработкой киевского завода Маяк. На вооружение украинской армии его поставил Генштаб в 2016 году.

Однако с 2016 по 2018 годы Молот взрывался 9 раз. Погибли 13 бойцов и более 30 получили тяжелые травмы.

По итогам множества экспертиз было установлено, что миномет отвечает всем требованиям, однако он не был рассчитан на многочасовые бои.

Разработчики устранили эту проблему, а также добавили несколько усовершенствований — миномет стал более легким и мобильным.

Тщательную проверку Молота начали после взрыва 6 июля 2018 года во время учений по боевой стрельбе на Ровенском полигоне. Из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения.

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