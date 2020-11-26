Для ЗСУ закуплять п’ять комплексів Bayraktar

П’ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar буде закуплено наступного року для потреб Збройних сил України.

Про це під час інструкторсько-методичного заняття на полігоні Широкий лан повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Руслан Хомчак.

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– Уже ухвалено рішення та сплановано, що наступного року для потреб Збройних Сил України ми закупимо 5 нових Bayraktar, – повідомив Руслан Хомчак.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, нові комплекси будуть мати дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота й дальність застосування.

Bayraktar показали свою ефективність під час боїв у Нагірному Карабаху.

Молот повертається у ЗСУ

Міномет Молот готується повернутися на озброєння української армії. Поки він проходить випробування на полігонах.

За словами розробників, Молот – модифікували та модернізували і тепер він безпечний для військових.

Міномет Молот є розробкою київського заводу Маяк. На озброєння української армії його поставив Генштаб у 2016 році.

Однак з 2016 до 2018 роки Молот вибухав дев’ять разів. Загинули 13 бійців та понад 30 отримали тяжкі травми.

Джерело: АрміяInform