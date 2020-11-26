Директора Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию.

— Забрал изъятый следователями во время обыска внешний диск, ответил на два информационных запроса. У Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, помогли, — написал он в Facebook.

Допрос Игоря Пошивайло пройдет 27 ноября в 15.00.

Читайте: По заявлению соратника Януковича: ГБР вызвало на допрос лидеров Майдана

Обыски в Музее Революции достоинства

19 ноября в Музее Революции Достоинства и его директора Игоря Пошивайло полиция провела обыски по иску суда.

Должностных лиц учреждения подозревают в краже средств в размере 100 млн грн, которые выделили на реконструкцию объекта.

Следствие сообщило, что в настоящее время проводится досудебное расследование по делу по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальный музей Революции достоинства