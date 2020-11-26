Директора Музею Революції гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит до Національної поліції.

– Забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз’яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол. Дякую, посприяли, – написав він у Facebook.

Допит Ігоря Пошивайла пройде 27 листопада о 15.00.

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Обшуки у Музеї Революції гідності

19 листопада у Музеї Революції Гідності та його директора Ігоря Пошивайла поліція провела обшуки за позовом суду.

Посадовців закладу підозрюють у крадіжці коштів у розмірі 100 млн грн, які виділили на реконструкцію об’єкту.

Слідство повідомило, що нині проводиться досудове розслідування по справі за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: Національний музей Революції гідності